Presidente da Nova Central Sindical palestra no Ifac sobre reforma da previdência

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/04/2017 08:07:03

Contra a proposta da reforma da previdência do governo Michel Temer, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores do Acre cumpre agendas em diversas instituições.

Nesta quarta-feira, 19, o presidente da entidade, acompanhado de uma equipe, palestrou sobre o tema na sede do Instituto Federal de Educação do Acre (Ifac), no Conjunto Xavier Maia, para uma platéia formada por professores e alunos​.

Albuquerque abordou os contextos político e econômico da reforma e recordou que não há riscos de quebradeira da Seguridade Social, como quer fazer crer o governo federal.

“A reforma da previdência proposta pelo governo Temer, é um projeto criminoso que visa retirar o direito à aposentadoria digna de quem trabalha duro e contribui muito por anos. A Seguridade Social, que contempla a Previdência Social, não estar quebrada e ano após ano arrecada bem mais do que gasta, falo isso baseado nos dados oficiais de arrecadação do Governo Federal”, salienta o presidente da Nova Central.

A PEC 287/2016 aumenta a idade mínima de aposentadoria que passará para 65 anos de idade, para homens e mulheres do serviço público e privado. O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15 anos para 25 anos. O tempo de contribuição para aposentadoria integral (teto do INSS) será de 49 anos.

O texto tramita no Congresso Nacional. Algumas mudanças na propostas inicial na redação enviada pelo governo foram feitas, porém nada de tão significativo, de acordo com o movimento sindical.