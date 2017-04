Governo abre licitação para reformar o parque de exposições

Quanto custa manter Parque Marechal Castello Branco? O que é mais barato, usar e manter ou deixar abandonado e reformar ano a ano? Essas são as perguntas ainda sem respostas, pois o governo do Estado do Acre abriu novamente o processo licitatório visando a contratação de empresas para a reforma do Parque de Exposições onde é realizada a maior feira agropecuária do Acre.

Conforme se verifica no aviso de licitação por tomada de preços N° 010/2017/CPL 01/SEOP, novamente o Estado busca a ontratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma de espaços do Parque de forma a permitir a realização da Expoacre/2017.

Reformas na rede elétricas e instalações físicas

A licitação está dividida em dois lotes, sendo um para as instalações elétricas e outro para obras civis (instalações físicas). Para poder preparar o local para a festa, o Estado vai gastar recursos próprios do tesouro estadual (Fonte 100). O documento publicado não revela ainda os valores a serem utilizados.

Em outros Estados, onde este tipo de evento é gerido pelos sindicatos rurais e pela Federação da Agricultura local, principais interessados no fomento e divulgação para a agropecuária. No Acre o governo do Estado centraliza todas ações e define quem são os usuários e beneficiários, bem como os usos do espaço.

Agrishow: um evento privado

A Agrishow, por exemplo, foi idealizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e pela Sociedade Rural Brasileira (SRB). A organização fica à cargo de empresa privada (Informa Exhibitions).

A Agrishow é realizada em uma área de 440 mil m², conta com uma média 152 mil visitantes, em sua maioria, por produtores rurais de todo o território nacional e do exterior. Mais de 800 marcas são expostas e em 2016 o faturamento foi de R$ 1,95 bilhões (Fonte: https://www.agrishow.com.br/pt/a-feira.html).