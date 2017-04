Festival da Cozinha Acreana começa hoje no Distrito Federal

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:43:24

Um badalado restaurante de Brasília começa nesta quinta-feira, 20, o Festival de Cozinha Acreana que servirá, entre outros pratos, a famosa Baixaria, o pirão de galinha caipira, muquequinha de filhote com farinha de Cruzeiro do Sul, e creme de tapioca com doce de abacaxi. O festival vai até o sábado, 22, no Restaurante Universal.