Feriado e final de semana serão marcados por “leve frente fria”, diz Davi Friale

Da redação ac24horas - 20/04/2017 08:11:36

O pesquisador meteorológico Davi Friale avisou que o feriadão de Tiradentes de 2017 deverá ser marcado pela chegada, entre sexta-feira e sábado, de uma fraca frente fria ao Acre, ao sul do Amazonas, ao sul e oeste de Rondônia e ao sul e sudoeste de Mato Grosso. A informação está no portal o Tempo Aqui.

“Não haverá frio nem tampouco friagem, mas a penetração de uma fraca massa de ar polar deixará a temperatura mais agradável, principalmente, durante as noites”, explica Friale.

Segundo ele, a aproximação e a chegada dessa frente fria e o seu choque com o ar úmido que está sobre a região provocarão chuvas, que podem ser fortes, volumosas e acompanhadas de raios e ventanias leves, em vários pontos, nos próximos três dias: 20, 21 e 22 de abril, principalmente, no Acre, no oeste de Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, na maior parte da Bolívia e no leste e sudeste do Peru.

Na sequência, a penetração de ar seco polar vai inibir a formação de nuvens de chuvas durante uns dois ou três dias, a partir de domingo ou segunda-feira. Assim, espera-se uma pequena trégua na ocorrência de chuvas, não se descartando a possibilidade de chover, mas de forma rápida e pontual, no início da próxima semana.