Eletroacre encerrou 2016 com R$ 76mi a receber dos consumidores

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:45:58

A Eletrobras Distribuição Acre encerrou o ano de 2016 com R$ 76,74 milhões em faturas a receber. O valor, publicado em balanço divulgado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 19, representa um aumento de 6,06% comparado com a inadimplência registrada em 2015. “O total dos débitos em atraso concentra-se, principalmente, nas classes residencial (37% do débito total), comercial (11%) e os poderes públicos (equivalentes a 42% do total da dívida).