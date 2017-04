DPE e instituições discutem sobre o serviço de emissão do Registro Civil dos Indígenas

Da redação ac24horas - 20/04/2017 15:15:43

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) recebeu na manhã desta quarta feira, 20, representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), dos três Cartórios de Registro Civil de Rio Branco, da Corregedoria do Tribunal de Justiça e o Assessor dos Povos Indígenas do Acre, para discutir sobre o processo de emissão dos registros indígenas.

A finalidade da reunião é estreitar as relações entre as instituições, colher as demandas e trazer melhorias para o serviço de emissão dos registros.

A Subdefensora, Simone Santiago diz que a comunicação contínua e parceria da DPE/AC com as instituições trazem mais facilidade nos trabalhos. “É importante buscar uma solução para melhor atender o cidadão, e atuar de forma preventiva para que não seja necessária uma ação judicial”, declarou.

As instituições encaminharão as demandas para que o benefício do serviço do registro cível seja padronizado para todo Estado.

“As necessidades são muitas, e em nome da Funai, agradecemos pelos encaminhamentos. Essas parcerias viabilizam a questão com mais celeridade”, disse a coordenadora Regional da Funai do Alto Purus Maria Evanízia dos Santos.