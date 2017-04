Divulgada relação de candidatos que farão prova com atendimento especial

Da redação ac24horas - 20/04/2017 10:22:02

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta quinta-feira (20) a relação de pessoas que tiveram seus pedidos para realizar a prova com atendimento especial e também a relação dos candidatos portadores de necessidades especiais. O concurso é para provimento dos cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

A publicação com a relação dos nomes pode ser vista também no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE: diario.ac.gov.br), edição desta quinta-feira (20) e também no site do Ibade (www.ibade.org).

Os candidatos cujos pedidos foram negados poderão interpor recurso fundamentado e dirigido ao Ibade no endereço eletrônico , em única e última instância, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação deste resultado no DOE.

Mais informações referentes ao Concurso podem ser obtidas por intermédio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, e ainda pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

Candidatos que tiveram o pedido de atendimento especial deferido

201.899-3 ADRIANA FERREIRA MOREIRA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 251.202-5 AILA FREITAS PIRES S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 200.452-6 ALINE AMORIM DE SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 268.089-0 ANGELA ADELIA DA SILVA LIMA BATISTA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 253.757-5 ANTONIA ELIENE DE SOUZA DAMASCENO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 269.112-4 ANTONIA NETA PESSOA DE LEMOS NASCIMENTO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 253.312-0 ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL TEMPO ADICIONAL 261.808-7 ARNALDO JOSE DAS CHAGAS MORAIS S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA PROVA AMPLIADA (100%) 202.214-1 CHARLES DA SILVA DIAS S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 258.145-0 CINTIA JANUARIO DE MATOS MORAIS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 261.122-8 CLAUDIA TAYANE DA SILVA FERREIRA FERNANDES S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 264.484-3 CLAURISMAR DA SILVA SANTOS S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 258.632-0 CRISTIANO AMORIM BARBOSA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 269.614-2 DANIELLY GONÇALVES DE SOUSA ESPLENDO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 269.489-1 DEYVA DO NASCIMENTO SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 267.226-0 DJULLY MENEZES DE ALMEIDA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 261.740-4 ELIZELDA FEITOSA DOS SANTOS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 254.822-4 ERNANE FERREIRA LIMA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 202.380-6 FRANCISCO EDUARDO MAIA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 266.477-1 FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 266.387-2 GESSICA SILVA RIBEIRO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 253.045-7 GIGLIANE BELEM COSTA E SILVA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) + TEMPO ADICIONAL 265.488-1 GISELE OLIVEIRA RIBAS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 259.348-3 IRIS DOMINGOS DE OLIVEIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 256.603-6 ISLANDIA DOS SANTOS LIMA BEZERRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 200.755-0 IZAIRA OLIVEIRA MAIA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 267.701-6 JANAINA ROCHA PEREIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 267.485-8 JAQUELINE PEREIRA SOUSA PAIVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 252.648-4 JARLISON CONCEIÇÃO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 261.214-3 JEAN NASCIMENTO DE BARROS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL AUXÍLIO PARA TRANSCRIÇÃO 266.205-1 JESSICA ARAUJO COSTA CAVALCANTE S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 250.106-6 JESSICA QUEIROS CUNHA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 264.200-0 JOYCE DE HOLANDA PIMENTEL S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 266.366-0 JOYCIANNY BASTOS DA COSTA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 269.084-5 LEYLIANE SILVA OLIVEIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 259.823-0 LUCELIA PEREIRA DE SOUZA MARINHO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 267.023-2 LUCIANO MOTA BRANDÃO S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 262.217-3 LUENA ALVES DA SILVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL PROVA AMPLIADA (100%) 252.267-5 MÁRCIA REGINA SILVA MOREIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 200.765-7 MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 265.767-8 MARIA APARECIDA BISPO DA SILVA BARBOSA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 200.926-9 OLGA MIRIAN ALVES PEREIRA DE ALBUQUERQUE S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 267.754-7 PAULA SUELLEN DA SILVA BRANDÃO DO NASCIMENTO S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO 252.206-3 RAFAEL CRUZ DOS SANTOS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL TEMPO ADICIONAL 201.360-6 RAIANE DE SOUZA SOARES S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 260.031-5 REGINALDO SILVA DE SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LEDOR; 202.391-1 ROSENILDA CÂNDIDO DE OLIVEIRA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 261.957-1 SERGIANE SOUZA DA SILVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 259.561-3 SUELENE RODRIGUES PEREIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 259.983-0 TAIANE FERNANDAROSASLEITAO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL LACTANTE – LOCAL PARA ACOMPANHANTE E BEBÊ 264.235-2 VALENTIM FERREIRA VIEIRA PRADO S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA SALA DE MAIS FÁCIL ACESSO.

Candidatos portador de necessidade especial

262.141-0 ALAM MOACYR LUCENA E SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 253.765-6 ÁLEF RENAN RIBEIRO TORRES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.106-7 ALEXANDRINO RODRIGUES DA COSTA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 255.934-0 ALEXSANDRO ESCÓCIO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 261.031-0 AMISTERDAN DE SOUZA PEREIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 263.962-9 ANDRE DOS SANTOS DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 255.165-9 ANDSON SOUZA DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 264.900-4 ANEZINO GOMES FILHO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 261.117-1 ANTONIO CARLOS DE SOUZA SAMPAIO S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 250.855-9 ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 253.312-0 ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 258.381-0 ARLEUDO ALVES DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 265.636-1 ARNO NOVACK JUNIOR S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 250.534-7 ARTHUR ALMEIDA CANABARRO FEITOSA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 200.439-9 CARLOS DA SILVA NUNES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 261.225-9 CHARLES ALVES DE MELO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 263.001-0 CLEISSON LUIZ DA SILVA COSTA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 259.796-9 CRISTIANO ALVES DA COSTA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 258.632-0 CRISTIANO AMORIM BARBOSA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 254.078-9 DALMO DA SILVA DOURADO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 257.913-8 ÉDEN KLYNSMANN DA SILVA MOTA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 261.700-5 EDUARDO FRANCISCO MOTA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.198-3 EIMAR MARQUES DE SOUZA CASTELAN S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.248-3 ELAINE SABRINA DE LIMA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 259.917-1 ELISANDRO NASCIMENTO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 265.883-6 ÉRIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 254.822-4 ERNANE FERREIRA LIMA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 264.702-8 EVELINE PEREIRA SOUSA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.196-2 FÁBIO HENRIQUE FRANÇA RODRIGUES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 269.577-4 FRANCILEUDO SOUZA DE LIMA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.297-1 FRANCISCA DA CONCEIÇÃO PINTO DE CARVALHO S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 268.537-0 FRANCISCA GERMANA NOBRE NETA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 263.405-8 FRANCISCO CORREIA DA SILVA JUNIOR S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 200.075-0 FRANCISCO DEILSON DE OLIVEIRA LIMA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 255.984-6 FREDERICO RODRIGUES DE SOUZA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 264.940-3 GERCILONE GOMES DE OLIVEIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 253.045-7 GIGLIANE BELEM COSTA E SILVA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 201.339-8 GILSON MOTA DOS SANTOS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 255.154-3 GRACENIR FREITAS DE PAIVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 262.491-5 IGOR MOURA DE BRITO S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 259.348-3 IRIS DOMINGOS DE OLIVEIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 256.457-2 ISAC DE MATOS CARNEIRO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL; 255.120-9 JAMYR DE SOUZA ROSAS S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 252.648-4 JARLISON CONCEIÇÃO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 255.753-3 JOÃO FERNANDO COIMBRA FUMAGALLI S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 253.854-7 JOÃO PAULO FREIRE NOBRE S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.559-8 JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 253.611-0 JOSE ALTEMAR PINHEIRO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 200.062-8 JOSE FRANCISCO CHAVES DE MENEZES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 264.006-6 JOSE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PAIXÃO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 260.334-9 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 259.878-7 JOSÉ PEDRO MOTA MELO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 202.009-2 JOSE ROBSON CABRAL DE SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 201.234-0 JOSIEL COSMO LIBERALINO MAIA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 259.178-2 JULLYANO CHAVES SIMÃO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 265.924-7 KARIN MARINA SOUZA DA CUNHA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 257.459-4 KEILA NUNES DE SOUZA DE OLIVEIRA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 255.928-5 LEIA RODRIGUES DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 263.476-7 LEOMAR TEODORO DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.030-3 LUCAS GONÇALVES SALOMÉ S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 255.005-9 LUCAS MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 200.547-6 LUCIANO ARAUJO JATOBÁ DA SILVA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.217-3 LUENA ALVES DA SILVA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 260.040-4 LUIS CARLOS DE SOUZA COTRIM JUNIOR S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 251.047-2 MAELSON JUCÁ DE QUEIROZ FERNANDES S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 253.902-0 MARCELO GOMES CAVALCANTE S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.267-5 MÁRCIA REGINA SILVA MOREIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 260.845-6 MARCIO CHAVES SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 259.289-4 MARCOS PEDROZA DE SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.247-0 MARIA GORETE CABRAL DOS SANTOS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 264.098-8 MÁRIO MÁRCIO DA COSTA PROENÇA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 255.066-0 MARLISSON LIMA SILVA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 257.408-0 MAURICIO ANDRE SANTOS TOMAS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 268.353-9 MILTON DOS SANTOS RIBEIRO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 258.868-4 PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 253.713-3 PAULO JUNIOR XIMENES DE QUADROS S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 261.576-2 PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 256.547-1 PAULO SERGIO VAZ MARTINS CECHIM S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 250.904-0 PEDRO MARTINS ALVES JUNIOR S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 263.801-0 RAFAEL DE SOUZA TAVORA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 256.274-0 RAIMUNDO EDINO DA COSTA CRUZ S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 258.681-9 RAIMUNDO MARIANO NOBRE JÚNIOR S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 260.215-6 RANA MARIA MARINHO FONTINELES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 260.031-5 REGINALDO SILVA DE SOUZA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 252.789-8 RENATO GONZAGA DO NASCIMENTO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 264.047-3 RICARDO TOMAS FERREIRA PEREIRA S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 263.024-9 ROBERSON PAULO DA SILVA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 264.637-4 ROBSON SABINO TELES DA SILVA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 201.508-0 RODRIGO ANDRADE ALMEIDA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 263.446-5 RODRIGO ZANARDO ESCÓSSIO S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 264.930-6 RONALDO ALVES DE SOUZA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 260.046-3 ROSEVANI DA COSTA ABREU ALBUQUERQUE S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 268.809-3 SELMA CONDACK DOS SANTOS S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 265.998-0 SULAMITA NERES DE SOUZA LOURENÇO S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 259.787-0 TAILÂNDIA MARIA CORRÊA BELMIRO S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 259.539-7 TAIRO TEIXEIRA DA SILVA S03 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 257.270-2 TAYANA DA SILVA PINHEIRO S04 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 259.061-1 THIAGO RODRIGUES INÁCIO DE AZEVEDO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 262.927-5 URSULA MARA SILVA DE ASSIS S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 260.111-7 VANDIR OLIVEIRA DA COSTA MARQUES S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 257.638-4 VANICO MENEZES BEZERRA S02 – AUXILIAR DE NECROPSIA 262.529-6 VITOR FELIPE BARRETO TEIXEIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 260.756-5 WALTER RODRIGUES RIBEIRO FILHO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 254.360-5 WASHINGTON VERISSIMO FERRO DO NASCIMENTO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 257.362-8 WILIAN COSTA DO NASCIMENTO S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 202.046-7 WILLIMIS ALVES PEREIRA S01 – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL