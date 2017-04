Depois de susto, Rio Branco goleia e assume a liderança do estadual

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:22:28

O Humaitá resistiu 45 minutos e ainda saiu na frente do Rio Branco na noite de ontem na Arena da Floresta, pela segunda rodada do segundo turno do estadual, mas não teve forças para segurar a reação do Estrelão na etapa final.

O time de Porto Acre saiu na frente com gol de Juninho e segurou o ataque estrelado até o final da primeira etapa quando Gustavo Xuxa deixou tudo igual, 1×1.

Na etapa final, Xuxa, Araújo, Renato e Sandro marcaram e garantiram a vitória de goleada sobre o Humaitá que ainda descontou com Carapanã.

Final Rio Branco 5×2 Humaitá. Com o resultado o Estrelao chegou aos seus pontos e assumiu a liderança do returno.

Galo vence o Plácido

No outro jogo da noite, o Atlético venceu o Plácido de Castro por 2x 0 e também alcançou os seus pontos mas perde no saldo de gols.

Galvez x Vasco hoje

Nesta quinta a rodada será completada com Galvez x Vasco na Arena da Floresta.