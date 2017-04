Alberan Moraes, Beto Brasiliense e Bruxinha cantam no Sarau Chatô

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:34:47

Artistas acreanos como Beto Brasiliense, Francis Mary, a Bruxinha, e Alberan Moraes estarão se apresentando na 23ª edição do Sarau Chatô, que acontece dia 25 de abril, a partir das 19h, no Hípica Hall, em Brasília.

Além da música, o Acre leva ao evento sua variada culinária e seu artesanato, o qual mostrará suas cores nos objetos de marchetaria, com peças feitas a partir de ouriços de castanha, fibras, palhas, cipós, sementes, látex, fios de algodão cru e miçangas, itens que integram o repertório de matérias-primas usadas pelos indígenas e artesãos. Além do Acre, esta edição do Sarau Chatô presta homenagem ao Peru. O Sarau Chatô é promovido pela Fundação Assis Chateubriand.