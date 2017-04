Agentes comunitários podem exercer funções administrativas, diz secretário municipal de Saúde

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/04/2017 11:37:22

O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, disse na manhã desta quinta-feira, 20, durante sessão na Câmara de Vereadores de Rio Branco, que agentes comunitários de saúde podem exercer funções internas e administrativas nas unidades de saúde. A afirmação do secretário foi feita em resposta ao vereador Roberto Duarte (PMDB), que questionou possíveis desvios de função no Centro de Saúde Roney Meireles, no Adalberto Sena.

De acordo com Oteniel, os agentes “estão vinculados a um programa de agentes comunitários e é função deles também fazer acolhimentos na unidade. Não tem impedimento do agente comunitário vinculado ao programa de agentes fazerem atividades internas. Tem um problema que alguns pela idade avançada não podem fazer visitas nas áreas. São 646 agentes comunitários de saúde na nossa cidade. Tem cerca de 80 que estão lotados e a decisão é de que eles só façam serviços administrativos equilibrando essa questão”.

O secretário disse ainda que, sobre denúncias de suposta negligência nos serviços, é importante que seja informado os nomes dos servidores para que providências sejam tomadas no âmbito administrativo.

“Essa questão em relação de que não estão visitando as áreas é importante também que tenha nome especificamente do trabalhador que não tá fazendo que aí tem o instrumento da abertura de processo administrativo pra fazer.”

Oteniel Almeida participa da sessão de hoje para falar sobre a Saúde do Município a convite do vereador Rodrigo Forneck, líder do PT na Casa.