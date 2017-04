Adolescente morre e irmão fica gravemente ferido em acidente

Archibaldo Antunes 20/04/2017 07:26:18 Corresponde no Vale do Juruá

Maria Lidiane da Silva, 15, morreu após a motocicleta em que ela trafegava junto com o irmão, Marcelo da Silva, colidir com um caminhão próximo ao quartel da Polícia Militar do município de Mâncio Lima. Marcelo eram quem pilotava o veículo. Ele foi levado por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. o diagnóstico revelou que o rapaz teve traumatismo craniano.

O motorista do caminhão, Leonardo Lima, fugiu do local após o impacto. Horas depois, ele se apresentou na delegacia, já acompanhado de um advogado.

Segundo o depoimento dado à polícia, Leonardo trafegava na rua principal de Mâncio Lima quando o motociclista teria invadido a via sem obedecer a sinalização. Testemunhas corroboram essa versão.

A Polícia Civil vai aguardar o resultado da perícia para concluir o inquérito.