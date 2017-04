Acre tem seis unidades de conservação entre as 50 mais afetadas pelo desmatamento

20/04/2017

O Acre tem seis unidades de conservação entre as 50 mais afetadas pelo desmatamento na Amazônia. A ong ambientalista Imazon, de Belém, publicou esta semana estudo mostrando que as UCs do Acre ocupam a 4ª colocação entre as 50 unidades de conservação mais desmatadas na Amazônia no período de 2012 e 2015. Na Amazônia existem 315 UCs.

O Acre tem duas UCs estaduais e quatro federais críticas, segundo o IMazon: são elas as reservas Chico Mendes e Alto Juruá, Cazumbá-Iracema, Floresta Estadual do Mogno, Seringal Nova Esperança e Floresta do Antimary.