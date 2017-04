Shows de Maria Gadu e NX Zero em Rio Branco são adiados

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 19/04/2017 06:58:34

Os shows da cantora Maria Gadu e da banda NX Zero, em Rio Branco, foram adiados para uma nova data que ainda será definida e divulgada pela Ação Eventos, realizadora dos dois eventos. O show de Maria Gadu estava marcado para acontecer no dia 29 de abril e o do NX Zero, que está sendo adiado pela segunda vez, estava agendando para 26 de maio.

Em um comunicado, a empresa promotora dos dois shows informou que os adiamentos ocorrem devido ao “cenário de shows em Rio Branco, com grande volume de eventos no primeiro semestre de 2017”.

Os ingressos já adquiridos são válidos para as novas datas, informa a Ação Eventos. Ainda segundo a empresa, o show do cantor Nando Reis continua confirmado para o dia 27 de maio.