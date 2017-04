Secretário do Ministério da saúde diz que governo do Acre devolve dinheiro que deveria investir no setor

Jairo Barbosa - 19/04/2017 08:13:25

O secretário geral do Ministério da Saúde, Rogério Abdalla, disse durante encontro com prefeitos e secretários municipais de saúde do Acre que não falta dinheiro do governo federal no setor, o problema é gestão. Abdalla esteve ontem em Rio Branco e se reuniu com os novos gestores na Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

Sucinto em sua fala, disse que o Acre recebeu e devolveu recursos do Ministério da Saúde por falta de gestão, e mostrou um relatório onde constava os valores devolvidos pelo governo atual.

” Não falta dinheiro, falta é gestão. A saúde não pode está mais ou mais menos, tem que estar 100%. O Acre não aplicou todos os recursos que o Ministério liberou, o que mostra que o problema não é falta de dinheiro”, disse ele, causando constrangimento ao secretário estadual de saúde, Gemil Júnior, presente ao encontro.

Na tentativa de minimizar a situação, Gemil disse que o estado esbarra em questões burocráticas quando tenta aplicar os recursos e citou como exemplo a construção da UPA em Cruzeiro do Sul, cuja obra, segundo o secretário parou porque a empresa desistiu do pleito.

Abdalla também tratou com os gestores sobre a contratação de brasileiros formados na Bolívia para o Programa Mais Médicos, Diante de uma platéia com mais de 40 médicos acreanos ainda inabilitados para atuar no programa, garantiu que os profissionais serão incluídos no próximo edital, previsto para o mês de maio.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana(PT), elogiou a iniciativa do encontro. Segundo ele disse que ações como essa devem está acima da questão partidária e aproveitou para dizer ao secretário que a cidade de Rio Branco conta com 25 unidades de atendimento e pediu a liberação de mais recursos para a atenção básica.

