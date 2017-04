PMs apreenderam escopeta e drogas na região da Baixada

Assessoria - 19/04/2017 09:44:33

Policiais militares do Terceiro Batalhão da Polícia Militar (3° BPM), apreenderam nesta terça feira, 18 de abril, uma arma de fogo e entorpecentes no Bairro João Paulo II.

A guarnição realizava patrulhamento na rua Juricaba, quando avistaram inicialmente dois indivíduos em frente a uma residência, que ao visualizarem a viatura policial empreenderam fuga. Os militares se aproximaram da casa e viram um terceiro suspeito em fuga, a equipe policial solicitou um apoio a fim de realizar um cerco no local.

Durante a fuga três envolvidos dois foram capturados e conduzidos a residência onde estavam.

Foi realizado uma revista no interior do imóvel onde foi encontrado uma escopeta calibre 20, sem numeração, um cartucho calibre 20, nove tabletes de maconha e uma pequena quantidade de oxidado. A dupla capturada é conhecida da guarnição, sendo que um dos envolvidos foi preso no última dia 09 de abril, por tráfico de drogas.

Os militares encaminharam os indivíduos, o armamento e os entorpecentes ao conhecimento da autoridade competente para as devidas providências.