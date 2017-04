Marcus Viana suspende licitação para compra de sacolões superfaturados

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 19/04/2017 11:52:30

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, resolveu suspender a licitação para a compra de alimentos no formato de três mil ‘sacolões’ fechados. A notícia da licitação foi veiculada no ac24horas nesta semana.

Na reportagem, o jornalista Regis Paiva informou que a compra pública, via Secretaria Municipal de Assistência Social, seria corriqueira, exceto pelo fato de uma cotação realizada em um supermercado da cidade ter revelado um valor 78% superior e um sobrepreço de quase R$ 200 mil.

A suspensão do processo licitatório foi comunicado pelo líder do prefeito na Câmara de Vereadores, Eduardo Farias, do PC do B. Uma nova licitação será aberta, segundo o parlamentar.