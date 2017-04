Marcus Viana é o 19º em curtidas na internet em ranking liderado por Doria

Da redação ac24horas - 19/04/2017 09:38:56

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, é o 19º em curtidas na redes sociais, segundo levantamento da revista Exame A pedido da publicação, o desempenho dos prefeitos das capitais nos primeiros três meses de mandato foi medido pela consultoria Medialogue em parceria com a Reputation Guardian.

Marcus Alexandre conquistou 2.040 seguidores no trimestre, desempenho bem melhor que o de Arthur Virgilio, prefeito de Manaus, e Geraldo Júlio, de Recife. O primeiro conquistou pouco mais de 1,7 mil seguidores e o recifense perdeu 170 seguidores. João Doria, de São Paulo, lidera a lista dos prefeitos mais queridos na internet, com 2.008.828 curtidas no trimestre. Dr. Hildon, de Porto Velho, é o segundo colocado (153,6 mil seguidores).

Veja a lista completa:

1º – João Doria (PSDB), São Paulo – ganhou 2.008.828 seguidores

2º – Dr. Hildon (PSDB), Porto Velho – ganhou 153.699 seguidores

3º – Marquinhos Trad (PSD), Campo Grande – ganhou 86.267 seguidores

4º – Rafael Greca (PMN) , Curitiba – ganhou 35.142 seguidores

5º – Nelson Marchezan Jr. (PSDB), Porto Alegre – ganhou 30.626 seguidores

6º – Gean Loureiro (PMDB), Florianópolis – ganhou 19.352 seguidores

7º – Roberto Cláudio (PDT), Fortaleza – ganhou 18.946 seguidores

8º – Clécio Vieira (Rede) , Macapá – ganhou 18.405 seguidores

9º – Emanuel Pinheiro (PMDB), Cuiabá – ganhou 14.595 seguidores

10º – Edvaldo Nogueira (PC do B), Aracaju – ganhou 10.168 seguidores

11º – Alexandre Kalil (PHS), Belo Horizonte – ganhou 7.025 seguidores

12º – Luciano Cartaxo (PSD), João Pessoa – ganhou 6.375 seguidores

13º – Luciano Rezende (PPS), Vitória – ganhou 5.300 seguidores

14º – Teresa Surita (PMDB), Boa Vista – ganhou 5.153 seguidores

15º – Marcelo Crivella (PRB), Rio de Janeiro – ganhou 4.050 seguidores

16º- Iris Rezende (PMDB), Goiânia – ganhou 3.773 seguidores

17º – Firmino Filho (PSDB), Teresina – ganhou 3.576 seguidores

18º – ACM Neto (DEM), Salvador – ganhou 2.995 seguidores

19º – Marcus Alexandre (PT), Rio Branco – ganhou 2.040 seguidores

20º – Artur Virgílio Neto (PSDB), Manaus – ganhou 1.762 seguidores

21º – Carlos Amastha (PSB), Palmas – ganhou 1.531 seguidores

22º – Rui Palmeira (PSDB), Maceió – ganhou 1.277 seguidores

23º – Edivaldo Holanda Junior (PDT), São Luís – ganhou 544 seguidores

24º – Carlos Eduardo (PDT), Natal – ganhou 457 seguidores

25º – Zenaldo Coutinho (PSDB), Belém – ganhou 227 seguidores

26º – Geraldo Julio (PSB), Recife – perdeu 170 seguidores