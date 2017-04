Jogando absolutamente certo

Luis Carlos Moreira Jorge - 19/04/2017 10:14:28

O deputado Ney Amorim (PT), lançado ao Senado pelo PT e por partidos aliados da Frente Popular do Acre, está adotando uma estratégia perfeita ao não entrar em campo aberto com a sua candidatura, quando não se sabe nem a regra do jogo e o que ainda virá na Lava-Jato. Trabalha a sua candidatura nos bastidores, nas conversas, nas amarrações de apoios, que é o mais importante por a eleição somente ocorrer em outubro do próximo ano. Tem chovido oferecimento de nomes para as duas suplências. Ainda ontem o deputado Heitor Junior (PDT) sugeriu o ex-deputado Luiz Tchê (PDT) para ser um dos suplentes. O que soma positivamente a favor do deputado Ney Amorim (foto) é que consegue apoios até fora dos muros da FPA. Tenho visto muito político de oposição que já lhe garantiu o segundo voto. Em qualquer circunstância a candidatura do parlamentar petista pode ser considerada como competitiva.

Infecção odontológica mata

A PMRB iniciou mais um “mutirão odontológico. O de ontem aconteceu na SOBRAL e vai até 29 deste mês. A expectativa é de 12 mil atendimentos ao longo de duas semanas, na Regional da Sobral, com 19 bairros e 70 mil moradores. Ações idênticas aconteceram na “Cidade do Povo” e Taquari. Para quem não sabe, infecção dentária não tratada, mata.

Levar ao povo

Acontece da população mais pobre não ter dinheiro nem para se deslocar a uma unidade de saúde para um tratamento dentário. E quando chega o atendimento não é imediato. Por isso considero importante a prefeitura levar o tratamento diretamente ao morador, no seu bairro.

Não vamos enganar a boa fé alheia

Ainda que o “Mais Médico” aceite o trabalho de médicos formados na Bolívia, estes atuarão apenas no programa de atenção básica. Não atuarão em casos de média e grande complexidade. E terminado o prazo do “Mais Médico”, como não possuem CRM, não poderão trabalhar no Brasil. É o chamado “me engana, que eu gosto”. Melhor é estudar para ter CRM.

Tem que ser explicado

O exercício da Medicina é uma área em que não cabe a politicagem barata. Ou se tem ou não competência, porque se trata de vidas em jogo. O caminho certo é estudar para passar no Revalida, para não ficar dependendo de um favor estatal que tem prazo e não garante CRM.

Contraponto sindical

Gostaria de publicar na íntegra. O espaço é curto. Mas pincei tópicos em contraponto à defesa que fiz do fim da cobrança obrigatória do imposto sindical. Alguns pontos do bom texto do sindicalista Franklin Albuquerque da NCST: – lamentou o envolvimento de algumas entidades em acusação de corrupção, casos pontuais. Diz que o senador Sérgio Petecão (PSD) erra ao propor um projeto que fere de morte o sistema sindical e deixa o trabalhador à míngua frente aos interesses do empresário. Diz não ser verídico que sindicatos não prestem contas. Prestam contas em assembléias abertas, submetem- se a um Conselho Fiscal e cabe ao TCU a fiscalização dos recursos aplicados. Os da NCST foram aprovados. E que a medida do senador beneficia apenas um conjunto de empresários. Também pontua não ter o sindicato ligação com partidos políticos.

Liberdade de escolha

Respeito a posição contrária do sindicalista Franklin Albuquerque, mas defendo que o trabalhador tenha a livre iniciativa de escolher se quer ou não contribuir para um sindicato.

Vai levar pau

É muito provável que o recurso do advogado Valdir Perazzo, que pede o trancamento do processo de cassação do vereador Carlos Juruna (PSL) não será acatado na Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador Emerson Jarude (PSL) só segue o que dita o Regimento Interno.

Primeira a se pronunciar

Neste tipo de ação a primeira a se pronunciar é a Comissão de Ética, depois é que o parecer segue para a mesa diretora e esta coloca em votação no plenário. No caso do Juruna, enquanto perdurar a sua condenação em duas instâncias, não há nada de ilegal no trâmite.

Provou que não deu certo

Chega ser hilário o deputado Jesus Sérgio (PDT) sugerir que o DNIT peça ajuda do DERACRE para recuperar trechos críticos da BR-364. É por trabalho mal feito do DERACRE, através das empreiteiras contratadas que, a rodovia está se desmanchando e virando um buraco contínuo.

Trabalho porco

Para cobrir pouco mais de 50 quilometros entre Feijó-Tarauacá leva-se 2 horas. Uma vergonha! Isso deve ser cobrado agora do DNIT que é o responsável pela obra. Se executa um trabalho porco só jogando pedras em buracos, que acabam rolando para as laterais, que o deputado Jesus Sérgio (PDT) cobre do DNIT. Chamar o DERACRE? É brincadeira, Jesus!

Baleia Azul

As deputadas Maria Antonia (PROS) e Juliana Rodrigues (PRB) fizeram um alerta que deve ser encarado com seriedade pelas autoridades policiais. A brincadeira sádica pode acabar em mortes. A polícia tem como rastrear as conversas e chegar ás cabeças desta prática perigosa.

Ainda não viram nada!

Ontem, vários deputados ocuparam a tribuna da ALEAC para protestar contra os secretários que estão usando os cargos para inflar as suas candidaturas de deputado estadual. Acusam que os secretários deixam o bem coletivo para tratar da campanha. Não viram ainda nada!.

Alô, Sibá!

Tarauacá te procura meu caro secretário Sibá Machado. Um elefante branco que custou 30 milhões de reais para instalar um parque industrial, nunca funcionou. E a pimenta longa, a criação de porquinho do mato, indústria de óleo de mamona, os secretários que nunca saíram da teoria? Os deputados estão cobrando, você é deputado federal, mas está como secretário.

Até quem não vota nele

Tenho ouvido até de quem não declara ser seu eleitor que, o senador Sérgio Petecão (PSD) é o candidato ao Senado pela oposição que está com a estrutura mais azeitada para a campanha.

Protesto é democrático, baderna é outra coisa

Lamentável que integrantes de categorias que seriam as primeiras a dar o bom exemplo tenham partido ontem para invadir e depredar o Congresso, divergências são tratadas no debate e punição no voto contra quem se achar que, como político é um traste. Protesto é democrático, baderna é outra coisa.

Acaba com o resto

Ontem, era noticiada uma possível delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci. Se isso acontecer é a bomba que faltava para implodir o resto da cúpula do PT, na Lava-Jato.

Movimento válido

Este movimento comandado pelos movimentos femininos do PT, para que se vote em candidatas mulheres que saírem pelo partido é interessante no aspecto didático. Das vinte e quatro vagas na Assembléia Legislativa, na sua composição existem apenas quatro mulheres.

Grande destaque

Desta atual bancada parlamentar do PT, o nome que mais tem se destacado por exercer um mandato sem histerismo, mas com competência e qualidade é o deputado Daniel Zen (PT).

O problema é afunilar

Não acho que é ruim para a oposição ter cinco nomes com densidade eleitoral querendo disputar uma vaga do Senado. O pluralismo é bom para a democracia. A questão é saber como é que conseguirão chegar a apenas duas candidaturas, porque duas são as vagas em disputa.

Pesquisa concluída

O instituto DATA-CONTROL está com pesquisa concluída para governador e senador, com coleta de opiniões em todos os municípios. Se a oposição vai divulgar é outra história. Como pesquisa retrata o momento, se deixar para publicar mais na frente fica velha e perde a validade.

Não há como escapar

Só existe uma maneira do vereador Carlos Juruna (PSL) não perder o seu mandato na Câmara Municipal de Rio Branco: reverter a sua sentença criminal condenatória. Por mais amigo que seja, nenhum vereador vai sustentar um voto pela manutenção da sua permanência na Casa.

Sempre com ampla defesa

Mas uma coisa fundamental não se deve negar ao vereador Carlos Juruna (PSL), o seu amplo direito de defesa na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Rio Branco.

No caminho do abismo

Alguns dos novos prefeitos já estariam trilhando o caminho do empreguismo desenfreado, fazendo os seus trens da alegria e contratando acima da capacidade financeira do tesouro municipal. Vão terminar não tendo como pagar os afilhados contratados, estes vão para a justiça, a condenação é certa, e por ai começa o fim de suas administrações. Parece que não serviu de exemplo ver prefeitos antecessores presos, afastados dos cargos, com os bens bloqueados e com sérios problemas judiciais. Num tempo de uma bruta crise econômica nada é mais irresponsável para um prefeito do que encher as secretarias de pessoas só para receber.

Grande patuscada, falsos profetas e asneiras

Nesta questão do “Dia do Evangélico” e “Dia do Católico”, que já rendeu tanta baboseira, tanto radicalismo religioso de falsos profetas da fé, o STF já se posicionou contra em outros casos. Ontem chegaram a fazer uma espécie de “Audiência Pública” para discutir a questão. Não brigam por religiosidade, mas sim pelo direito de ficar coçando o saco em casa num feriado. A ALEAC não tem competência para criar feriados. É a Lei que estabelece. Não deveria nem ter passado da Comissão de Constituição e Justiça quando foram apresentados. Esperar pela decisão do SFT em caso idêntico em tramitação foi o que decidiram. É como que sentar debaixo de uma jaqueira e esperar que o fruto esborrache na cabeça de quem está embaixo. Um dia a jaca amadurece e desaba. E tanta coisa relevante para ser discutido, e alguns parlamentares resolvem discutir o sexo dos anjos. Não entro mais neste debate pueril.