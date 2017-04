Homem é preso após furtar câmeras profissionais do Ministério Público do Acre

Da redação ac24horas - 19/04/2017 12:04:14

Paulo Everton de Oliveira Batista foi preso na madrugada desta quarta, 19, na rua Rui Barbosa, Centro de Rio Branco, com uma mochila com uma filmadora, seis câmeras de fotografia profissionais das marcas Nikon e Canon e outros objetos de propriedade do Ministério Público Estadual. O furto foi confessado à polícia.

Durante a prisão, Paulo Everton mostrou nervosismo. O furto ocorreu no prédio sede do MPE, na rua Marechal Deodoro, segundo apurou a Polícia Militar.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis aos crimes praticados.