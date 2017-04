Ferrovia que passa pelo Acre volta a ser debatida entre brasileiros e chineses

Da redação ac24horas - 19/04/2017 09:35:15

Após quase um ano sem ser lembrada, a Ferrovia Transcontinental, que passa pelo Acre, voltou a ser debatida. A extensão total do traçado da Ferrovia Transcontinental Brasil-Peru, também conhecida como Bioceânica, é de 4,9 mil km. O trecho peruano tem extensão de 1,6 mil km e o brasileiro, quase 3,3 mil km. Ela se inicia em Campinorte, no interior de Goiás, passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar à fronteira peruana, cruzando a Amazônia e os Andes até os portos no Oceano Pacífico. Na direção leste, rumo ao Atlântico, pode se ligar às ferrovias Oeste-Leste e Norte-Sul.

Nesta terça-feira, 18, o estudo básico elaborado por um grupo chinês interessado em investir no projeto foi apresentado em audiência pública da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Técnicos chineses sugerem que o trabalho na parte brasileira seja feito em três etapas: primeiro concluindo a Ferrovia Oeste-Leste, comunicando o Centro-Oeste e o Oceano Atlântico; depois levando a ferrovia de Campinorte a Porto Velho, e por último, chegar ao Acre. Aí vem a parte mais difícil, já que o governo peruano não tem demonstrado muito interesse na ferrovia.