Exposição no aeroporto de Cruzeiro do Sul integra agenda de atividades do Dia do Exército

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 19/04/2017 16:04:41 Corresponde no Vale do Juruá

O 61º Batalhão de Infantaria de Selva do Acre (61º BIS) montou uma exposição no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. A atividade faz parte da agenda que celebra no Estado as comemorações à passagem dos 369 anos de criação do Exército Brasileiro.

Passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto cruzeirense poderão conferir os artefatos bélicos da mostra, que ficarão disponíveis até a sexta-feira, dia 21. São armamentos de uso nas operações de selva do batalhão, como equipamentos de resgates e assistência, além de caminhões e barcos utilizados nas ações dos militares.

Na manhã desta quarta, 19, o comando do Exército no Juruá realizou uma solenidade de entrega de medalhas para militares e civis. Ainda nesta quinta, às 21 horas, a população poderá assistir no Coreto da Praça Orleir Cameli à apresentação da Banda de Música do 61º BIS.