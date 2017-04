Deputado tucano Luiz Gonzaga confirma obras de recuperação das BRs 317 e 364 a partir de maio

Da redação ac24horas - 19/04/2017 12:09:14

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) revelou na sessão da Assembleia Legislativa do Estado Acre (Aleac) desta quarta-feira (19) que as obras de manutenção e recuperação das BRs acreanas – 317 e 364 – vão se iniciar já nos primeiros dias do mês de maio. O parlamentar confirmou que as obras entre a cidade de Bujari e Sena Madureira vão ser assumidas pelo 7° BEC.

Gonzaga revelou ter se reunido juntamente com o deputado federal Major Rocha (PSDB) e o senador Gladson Cameli (PP) na última terça-feira (18) com o ministro Maurício Quintela (Transportes) para tratar da questão das BRs.

“Os recursos gerais do ministério foram reduzidos em um terço em todo o país, mas para o Acre foram mantidos”, destacou Gonzaga. Segundo ele, no próxima dia 19 de maio haverá uma caravana vindo de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, com a presença do Diretor geral do DNIT.

Rodovia Transoceânica

No tocante a rodovia Transoceânica, a que no Brasil é com a BR 317, o deputado destacou que no lado peruano está ótima, mas entre Assis Brasil e Brasileia é péssima.

“O ministro Quintela garantiu para maio um trabalho emergencial e tapa buraco, com um projeto sendo finalizado para refazer este trecho em 2018, com melhorias e até mesmo ampliação de acostamento e outras obras”.

Para o parlamentar a Transoceânica precisa estar em condições, pois nenhum Estado se desenvolveu sem a infraestrutura de transporte.

Acesso rodoviário aos municípios isolados

“Mas precisamos também que o ministério faça os estudos de ligação rodoviária permanente com os quatro municípios isolados [Santa Rosa, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo]. Reportei ao ministro as dificuldades de abastecimento durante a seca no ano passado e ele garantiu agilizar o estudo para a construção das estradas”, ressaltou Gonzaga.

Para o deputado, há uma real e emergente necessidade do Ministro dos Transportes e o DNIT fazerem a interligação de todos os municípios do Estado para estes municípios poderem ser abastecidos e exportarem seus produtos.

“Além disso, no encontro também foi tratado das pistas do aeroportos destes municípios isolados, pois precisam das condições de acesso aéreo. Por conta destes problemas no ano passado já houve um acidente na cidade de Jordão”, finalizou Gonzaga.