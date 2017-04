Deputado Jesus Sérgio cobra retomada de obras em Feijó e o ativação e empresas em Tarauacá

Da redação ac24horas - 19/04/2017 14:22:27

O deputado estadual Jesus Sérgio (PDT) cobrou na manhã desta quarta-feira (19) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado Acre (Aleac) a responsabilidade do governo do Estado para a retomada de uma série obras paralisadas nos municípios de Feijó. Além disso, o parlamentar pediu o início das atividades empresariais na unidades industriais já concluídas em Tarauacá e ainda fora de operação.

Sobre as obras paralisadas pelo Estado na cidade de Feijó, o deputado destacou inicialmente as da maternidade da cidade, pois a falta desta unidade hospitalar obriga às gestantes procurarem atendimento em outras cidades.

“Hoje, por conta das péssimas condições da BR 364, se gasta cerca de duas horas entre Feijó e Tarauacá, local mais próximo e dotado de uma maternidade. Com isso está se expondo desnecessariamente os bebes e as mães ao risco”, salientou o parlamentar.

Jesus Sérgio lembrou ainda as obras paralisadas do Instituto Sócio Educativo (ISE) e da Rodoviária da cidade: “É preciso uma tomada de posição urgente de forma a atender melhor a população local”.

Produção em baixa

Tratando em termos de desenvolvimento econômico, Jesus Sérgio lembrou o abandono do Polo moveleiro e da fábrica de compensados, ambos localizados na cidade de Tarauacá.

“No Acre temos a matéria prima em quantidade, pois a madeira pode ser manejada e usada de forma racional, gerando recursos e empregos no município, pois é uma matéria prima abundante. Mas mesmo pronta para funcionar, com todos os equipamentos instalados, a fábrica de compensados não está operando”, ressaltou.

O parlamentar lembrou ainda que a mesma situação se repete em relação ao Polo Moveleiro da cidade, onde o Estado investiu muitos recursos estando a obra já concluída: “E mesmo assim também não está funcionando”.