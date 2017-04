Código da GOL garante desconto de 20% nos voos do Acre para BSB

Da redação ac24horas - 19/04/2017 11:27:56

A promoção foi lançada pela Gol para festejar o aniversário de emancipação da capital federal, comemorado no dia 21 de abril. Em todos os voos para Brasília a Gol está vendendo as passagens com 20% de desconto. A compra das passagens com desconto poderá ser feita até às 23 horas (horário de Brasília) de quinta-feira (20/04).

Uma passagem de Rio Branco para Brasília que custa R$ 552,39 é reduzida para R$ 444,61 após o código promocional. Já um bilhete de Cruzeiro do Sul para a capital federal, com troca de aeronave em Rio Branco, custa R$ 720,39. Com a promoção você vai pagar R$ 581,01. Para garantir o desconto você precisa comprar as passagens de ida e volta.

Pelas regras divulgadas pela Gol o desconto vale para passagens compradas somente para viagens realizadas entre 21 de maio e 19 de junho. Os valores citados neste texto não incluem as taxas de embarques. O código que deve ser digitado é FESTABSB. Assim que ele é digitado aparece no site da companhia o valor do bilhete com desconto.