Auto Posto Mercado do Bosque e Ipiranga entregam carro zero a acreana

Da redação ac24horas - 19/04/2017 07:04:24

A sorte bateu à porta da acreana Edimara Moura, que ganhou um Nissan Kickc 0 km na promoção Quilômetro Emplacado dos Postos Ipiranga. Ao todo, dez veículos foram sorteados e a rio-branquense foi a premiada. Ela recebeu o carro nesta segunda-feira, dia 17, no Auto Posto Mercado do Bosque, onde ela abasteceu e ganhou um cupom.

“Eu nem acreditei quando me ligaram. Mandaram o carro e hoje eu vim receber. É uma alegria muito grande. Podem acreditar que a promoção é de verdade e as pessoas não vão se arrepender em abastecer na rede Ipiranga. Todo mundo tem a chance de ganhar. Eu não comprei cupom, só abasteci e ganhei um carro, contou Edimara.

Segundo o proprietário do Auto Posto Mercado do Bosque, Getúlio Júnior, a promoção é apenas mais um exemplo de que a Ipiranga pensa nos seus clientes. Além disso, toda semana há um sorteio local de R$ 1 mil reais aos clientes do posto de combustíveis. A promoção nacional, destaca Getúlio, não faz ganhadores acreanos pela primeira vez.

“A gente faz um sorteio bem transparente. Fazemos a transmissão dos sorteios pelo facebook. Nosso preço, dentro do mercado, fica incomparável quando a pessoa compra com o aplicativo ‘Abastece Aí’. Quem é sorteado ganha um cartão de crédito e gasta esse valor onde quiser”, comenta.

OUTROS PRÊMIOS

Essa não é a primeira vez que um acreano ganha prêmios no Auto Posto Mercado do Bosque. De acordo com Getúlio Júnior, ao menos 50 clientes da empresa já ganharam, além de eletroeletrônicos, dinheiro ou abastecimentos grátis. Para concorrer aos prêmios, basta se cadastrar no KM de Vantagens e abastecer. Quando mais abastecimentos, mas chances.

“a promoção agora é a ’10 mil tanques cheios’. Na hora de abastecer com o aplicativo, o cliente já ganha o tanque cheio. Nosso posto, proporcionalmente, é o que mais dá prêmios. Aqui nos temos o melhor programa de fidelidade, então, a cada cinquenta quilômetros, a pessoa já pode comprar cupons, concorrer e ganhar”, completa.

Em todo o país, conta Getúlio, mais de 23 mil clientes já estão cadastrados no programa e escolheram a empresa com o posto de combustíveis favorito, o que rende a ele o título de posto com mais clientes fidelizados.