Antônio Pedro requer agência da Caixa Econômica Federal para a cidade de Xapuri

Da redação ac24horas - 19/04/2017 12:13:32

O deputado estadual (DEM) Antônio Pedro manteve nesta quarta-feira uma reunião com o superintendente estadual da Caixa Econômica Federal (CEF), Márcio Fiod Martins. O objetivo do parlamentar foi a discutir a instalação de uma agência do banco na cidade de Xapuri. Segundo Antônio Pedro, o superintendente pediu para o pedido ser feito por intermédio de um requerimento, o qual vai ser encaminhado pelo parlamentar.

O deputado destacou o fato da cidade não ter agência da CEF mesmo sendo uma cidade importante e com demanda destes serviços. Além disso, Assis Brasil e Brasileia têm as suas agências próprias.

“Outro ponto diz respeito às quase duas mil pessoas que recebem o Bolsa Família na cidade e precisam ir aos outros municípios para receber. Por conta disso, gastam um dinheiro que faz falta na manutenção deles’, salientou.

“Se conseguirmos a instalação da agência, vamos auxiliar em muito estas pessoas carentes. Além disso, a CEF tem recursos para financiar entre 70 e 90% da necessidade financeira na aquisição da casa própria para os servidores públicos”, revelou.

Antônio Pedro ainda destacou que cidade precisa destes recursos para a casa própria, pois teve boa parte destruída na alagação de 2015. “Fiquei feliz com o atendimento e creio que a CEF vai se instalar em breve na cidade”, complementou.