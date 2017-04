Vereador pede ao governo “pelo amor de Deus” que resolva os problemas das filas de cirurgias

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 18/04/2017 10:28:50

O vereador Clésio Moreira (PSDB) usou a tribuna da Câmara Municipal para apelar “pelo amor de Deus” que o governo do Estado realize um mutirão de cirurgias para zerar a fila de pacientes de baixa renda que procuram os hospitais da capital.

“Eu queria pedir ao governo do Estado, até pelo amor de Deus, que olhe para as pessoas que estão nas filas dos hospitais. Isso é uma vergonha. Procure fazer um mutirão, que traga médicos de fora pra fazer atendimentos. Tem muita gente precisando”, disse o tucano.

Clésio, que afirmou fazer um trabalho “assistencialista” de transporte de pessoas doentes aos hospitais, disse que considera um absurdo pessoas com até dois anos esperando por um procedimento cirúrgico na rede pública de saúde.

“Anotam o nome das pessoas num caderno, não é nem, numa agenda, é num caderno. Imagina as pessoas caminhando com uma bolsa ao lado durante dois anos? Eu não sei se eu aguentaria. Isso é um absurdo”, completou.