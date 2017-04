Juruna é intimado por edital no processo de quebra de decoro

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 18/04/2017 10:55:27

A situação do Vereador José Carlos dos Santos Lima, mais conhecido como “Juruna” (PSL) se complica a cada dia. Não bastasse a condenação judicial e o mandado de prisão, agora é o processo de cassação por quebra de decoro que começa a andar mesmo sem a presença dele. Uma intimação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) para o vereador apresentar em 10 dias a defesa prévia no processo.

Conforme se lê no DOE, edição desta terça-feira, Juruna é dado como “em local incerto e desconhecido”, razão pela qual foi notificado por edital para ciência da representação e para “apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, contados do transcurso do prazo deste edital”.

A partir de agora começa a correr o prazo para o vereador denunciado produzir provas, requerer diligências e arrolar até cinco testemunhas. Mas o edital adverte: “Apresentada ou não a defesa, será dado início à instrução probatória”. O edital é assinado pelo vereador Emerson Jarude, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e do mesmo partido do denunciado.

Sumido, vereador ganha gabinete

Mas as notícias do vereador sumido não ficam apenas por conta da necessidade de intimar por edital. A Câmara de Vereadores de Rio Branco publicou na mesma edição do DOE o Extrato do Contrato nº 07/2017 onde é relatado o aluguel de espaço para o funcionamento de gabinete do vereador.

A locação do imóvel para Juruna vai do dia 14 de março deste ano e tem duração de um ano, com valor mensal de R$ 1.600,00 e R$ 19.200,00 ao ano.