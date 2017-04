Alerta: terra treme no Equador e espasmos são sentidos no Acre

Da redação ac24horas - 18/04/2017 16:18:09

Um terremoto de 6 graus de magnitude foi registrado na manhã desta terça-feira, 18, na floresta Amazônica na região entre Peru e Equador com epicentro a cerca de 255 quilômetros a noroeste da cidade peruana de Iquitos e a cerca de 19,7 quilômetros de profundidade, informaram centros especializados em sismologia. Segundo eles, ‘espasmos leves´ foram sentidos no Acre, Amazonas e Colômbia. Não há informações que confirmem esses espamos no Acre.