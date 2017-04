Presidente do PT do Acre desmente a nota de que sigla​ estaria enviando uma caravana para apoiar Lula

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 18/04/2017 08:03:50

O presidente do PT do Acre, Ermício Sena, desmentiu a informação veiculada em parte da mídia nacional de que o partido no estado estaria enviando uma caravana com 10 ônibus para acompanhar o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, no dia 03 de maio.

“Algumas pessoas devem ir voluntariamente, mas não há nada organizado. Até porque fica um pouco distante. Mas tem caravanas de São Paulo, de Minas se organizando. Aqui nós​ estamos nos organizando para realizarmos o nosso congresso estadual nos dias 04 e 05”, disse Ermício Sena.

O local do congresso ainda não foi definido. Depende da previsão de participantes. No evento, o PT do Acre quer aproveitar para promover atos em favor de Lula.