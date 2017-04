Prefeitura realiza na Baixada terceiro mutirão odontológico

Da redação ac24horas - 18/04/2017 15:21:49

O mutirão odontológico, iniciado pela Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira, 18, na UBS Maria Barroso, no bairro Aírton Sena, na Baixada, vai atender até o próximo dia 29, 1.200 pessoas da regional e da Estrada Transacreana. O prefeito Marcus Alexandre esteve na UBS acompanhando o atendimento e anunciou que durante todo o ano haverá mutirões nesse formato. “Aqui na Baixada são mais de 17 bairros e vamos atender toda a demanda reprimida. Já fizemos na Cidade do Povo e Taquari, e a próxima edição será em maio no Altamira”, explicou.

Quatro dentistas atendem pela manhã e tarde na UBS da Baixada, numa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE), realizam limpeza, restauração e extração. Em caso de extração, os pacientes são encaminhados em seguida, para o departamento de confecção de próteses dentárias. O secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, destaca que “se houver necessidade de tratamento de canal, os dentistas do mutirão fazem o encaminhamento para o Centro Especializado de Odontologia, o CEO, que funciona no Barral Y Barral”.

Os mutirões odontológicos são realizados por meio do Programa Cuidando do Seu Sorriso, com o intuito de promover a ampliação das ações de saúde bucal nas equipes de Saúde da Família, nos Centros de Saúde, nas Unidades de Referência de Atenção Primária-URAP’s e nos bairros com grandes vazios assistenciais. O agendamento dos pacientes foi feito anteriormente pelos Agentes Comunitários de Saúde e o objetivo é atender toda a demanda reprimida da UBS.

Francisca Emília, moradora do bairro Aírton Sena, foi em busca do serviço odontológico e levou também a filha Daniele, de 6 anos. O tratamento diagnosticado para as duas requer limpeza, restaurações e extrações. “A dentista me alertou para cuidar dos dentes dela antes que infeccionasse. E poder fazer tudo aqui perto de casa é melhor ainda, foi a melhor coisa que fizeram para nós”, concluiu.

Estiveram na UBS vendo de preto o formato de atendimento odontológico do mutirão o deputado estadual Raimundinho da Saúde e os vereadores da capital Pastor Manuel Marcos, presidente da Câmara; Elzinha Mendonça; Artêmio Costa; Rodrigo Forneck; Railson Correa; Antônio Moraes e Eduardo Farias, que é médico. “Quando se fala em saúde bucal, se trata da saúde como um todo, porque os dentes podem causar diversos problemas em outros órgãos como o coração e o estômago. Além disso, o mutirão também é prova de que a Prefeitura resolve um problema social e de autoestima, já que o sorriso é o cartão de visita das pessoas”, disse Eduardo Farias.

A indicação para a realização do mutirão odontológico na Baixada foi do vereador Railson Correa, que é morador da Regional. Ele agradeceu pela qualidade do serviço ofertado. “A Prefeitura está de parabéns mais uma vez”, completou.

O município de Rio Branco conta atualmente com 67 equipes de saúde com cobertura de 61,40% da população e 25 equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família, o que corresponde a uma cobertura de 24,29% da população.