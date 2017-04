Prefeitura de Epitaciolândia faz licitação e contrata R$ 2,93 milhões em combustíveis

Da redação ac24horas - 18/04/2017 13:32:23

A prefeitura de Epitaciolândia, localizada a cerca de 210 km da capital, realizou uma licitação e contratou o fornecimento de combustíveis para o ano de 2017 por R$ 2,93 milhões. Valor representa um gasto médio mensal de quase R$ 200 mil.

Os dados da licitação estão publicados no extrato de contrato pregão Presencial SRP n° 001/2017 (Contrato: 019/2017) e tem como partes a prefeitura de Epitaciolândia e o Auto Posto São Sebastião Ltda e está publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta terça-feira (18). O contrato tem vigência de 12 meses.

Considerando-se os preços médios dos combustíveis praticados em quatro postos de abastecimento localizados na capital, dado não haver informações destes na cidade de Epitaciolândia, verifica-se serem o suficiente para adquirir 580 mil litros de gasolina ou 658 mil litros de diesel. Seguindo este raciocínio, são mais de 48 mil litros de gasolina ao mês ou quase 55 mil litros de diesel.