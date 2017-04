Oncoclínica entrega ao Hospital do Câncer 220 quilos de alimentos

Da redação ac24horas - 18/04/2017 15:18:16

A Oncoclínica – Centro de Prevenção, Tratamento e Pesquisa do Câncer, fez a entrega de 220 quilos de alimentos ao Hospital de Câncer do Acre – UNACON. São itens como feijão, arroz, açúcar, bolacha, aveia em flocos e farinha.

Os alimentos entregues foram resultado do 3º Desafio Solidário – Corrida e Caminhada, que aconteceu no campus da Universidade Federal do Acre no último 01 de abril.

A corrida reuniu vários atletas, apreciadores da prática de esportes, funcionários e pacientes da Oncoclínica.

O diretor-técnico da Oncoclínica, Antônio Carlos Vendete, lembrou que o objetivo do evento​ esportivo, além ajudar os pacientes do Unacon, foi conscientizar as pessoas a terem uma vida saudável.

“Nosso objetivo é conscientizar as pessoas a terem uma vida saudável, a terem uma prática esportiva. E o fim disso tudo é você prevenir doenças, dentre elas a que mais mata, que é o câncer. A ideia de qualquer corrida que a Oncoclínica promove é estimular os hábitos esportivos, de saúde. É o nosso objetivo.”

