Mudança na Lei da PM permite tenente-coronel chefiar o Gabinete

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:30:39

O cargo de Chefe do Gabinete Militar do Governo do Acre pode agora ser ocupado por um tenente-coronel, segundo as alterações no artigo 24 da lei 2.001, de 31 de março de 2008 –a Lei Orgânica da Polícia Militar. As alterações foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e publicadas na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial do Estado.

Imediatamente a essa mudança, o governador Sebastião Viana atendeu pedido do próprio e exonerou o coronel Aires do cargo, nomeando em seguida o tenente-coronel Estephan Barbary, que organiza a segurança do Chefe do Executivo Acreano e família desde que ele assumiu o Palácio Rio Branco.