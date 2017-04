Ministério diz que Rio Branco lidera ranking da obesidade no país

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:11:56

Divulgada nesta segunda-feira, 17, Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde (Vigitel) diz que Rio Branco é a capital com maior número de obesos. São quase 61 pessoas com sobrepeso para cada 100 mil habitantes.

O levantamento foi realizado com 53.210 pessoas em todas as capitais, entre fevereiro e dezembro do ano passado. A cidade com menor número de obesos no Brasil é Palmas, com 48 moradores nesta situação para cada 100 mil.

Já a diabetes tem prevalência de 5,8 casos a cada 100 mil habitantes.