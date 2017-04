Pelo fim do feriado do dia do evangélico e católico, Instituto quer criar dia da Diversidade Religiosa

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 18/04/2017 08:35:10

O Instituto Ecumênico do Acre, que congrega diferentes segmentos religiosos do estado, acredita que tem uma saída para a “guerra santa” ocasionada pelos feriados dos dias do Evangélico e Católico, comemorados anualmente em datas distintas em janeiro, e propõe a criação do dia da diversidade religiosa, que seria num domingo. O tema faz parte de um debate na manhã desta terça-feira, 18, no auditório da Assembleia Legislativa, entre deputados, padres e pastores.

O instituto apresenta como argumentos: Estado laico;excesso de feriados; e principalmente,a existência de outras denominações religiosas que não gozam do mesmo benéfico, mas são tão legítimas quanto a católica e a evangélica.

O padre Massimo Lombardi não vê problema na existência do Dia do Católico e Evangélico. Ele só não concorda que essas datas sejam consideradas feriado estadual.

“Vamos criar uma comissão e propor a criação do dia dedicado à diversidade religiosa”, informa o padre.