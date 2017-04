Flaviano Melo participa de café com presidente Michel Temer

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 18/04/2017 13:40:27

O presidente Michel Temer ofereceu na manhã desta terça-feira, 18, um café da manhã a deputados da base aliada no Palácio do Alvorada para tratar sobre a a Reforma da Previdência e a manutenção da agenda de votação na Câmara conforme o que havia sido combinado com a bancada de sustentação. O deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator, fez uma apresentação do texto aos presentes.

O deputado federal Flaviano Melo, correligionário​ do presidente, foi um dos primeiros a chegar ao café, conversou com Temer e aproveitou para tirar uma foto ao lado do colega de longas datas.

Em sua página, Flaviano postou: “Chegando para o café da manhã com Presidente Temer. Buscando através do diálogo, que aliás é uma marca do novo Governo, o consenso para aprovarmos as Reformas da Previdência e Trabalhista de que o nosso País tanto precisa”.