Empresa pede e prefeitura de Rio Branco reajusta preço do estacionamento na “Zona Azul”

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:59:35

Pelo decreto 1.105, de 20 de março, publicado no dia 17 de abril no Diário Oficial, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT), reajustou em 50%, o preço da taxa de estacionamento rotativo nas vias e logradouros públicos da capital do Acre.

A nova tabela alterou o valor, segundo a publicação, com base no Indice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) e devido a um pedido da empresa SERTTEL LTDA, que administra os espaços homologados como ¨Zona Azul¨, onde estão instalados os parquímetros, aquelas máquinas onde são efetuados os pagamentos.

O maior reajuste foi aplicado nos períodos de uma hora e meia, que subiu para R$ 2,00 (dois reais) e duas horas, quando o motorista vai pagar agora $R 3,00.

O superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, explicou que o aumento na tarifa estava previsto desde o ano passado e que inclusive consta no contrato entre a prefeitura e a empresa que o reajuste deve ser anual. Outro fator que justifica a majoração, explicou Forneck, foi um relatório de prejuízos apresentados pela SERTTEL, alegando que muitos equipamentos foram danificados pela ação de vândalos.

veja abaixo como ficou a nova tabela de preços:

§1° Estacionamento para automóveis: I – R$ 1,00 (um real) – 30 (trinta) minutos;

II – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) – 60 (sessenta) minutos;

III – R$ 2,00 (dois reais) – 90 (noventa) minutos; IV – R$ 3,00 (três reais) – 120 (cento e vinte) minutos;

V – Tarifa para operação de carga e descarga (caminhões até PBT 9.000kg, largura máxima 2,20m e comprimento máximo 6,80m) serão as mesmas para automóveis, porém com direito a ocupação de duas vagas pelo valor de uma. §2° Estacionamento de motocicletas, motoneta e ciclomotor:

I – R$ 0,50 (cinquenta centavos) – 30 (trinta) minutos;

II – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) – 60 (sessenta) minutos;

III – R$ 1,00 (um real) – 90 (noventa) minutos;

IV – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) – 120 (cento e vinte) minutos.

V – Tarifa de Pós-Utilização, para pagamento em até 02 (duas) horas contadas a partir do horário de recebimento do Aviso de Cobrança de Tarifa, será de cinco vezes o valor da tarifa correspondente a 30 minutos para veículos automotores. §3° Estacionamento de caçambas coletora de entulho

I – R$ 10,00 (dez reais) – até 24 horas;

II – Tarifa de Pós-Utilização, para pagamento em até 02 (duas) horas contadas a partir do horário de recebimento do Aviso de Cobrança de Tarifa, será de 50% do valor da tarifa correspondente a 24 horas.