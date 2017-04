Revisão de critérios vai garantir mais profissionais do Mais Médicos para o Acre, comemora Jéssica Sales

Da redação ac24horas - 18/04/2017 14:01:59

Um trabalho realizado através de uma parceria entre a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) e o senador Gladson Cameli (PP), poderá ampliar o número de médicos do programa Mais Médicos que atuam na área de saúde do Estado do Acre.

Segundo Jéssica Sales, em reunião nesta terça-feira (18), Rogério Abdala, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, se comprometeu em revisar um dos critérios do edital de adesão ao Mais Médicos do Brasil.

“O critério de desempate, prejudicava o acesso de profissionais acreanos por considerar a distância entre o município de lotação e o município de naturalidade dos profissionais. Essa era uma das principais barreiras enfrentadas pelos médicos recém-formados”, diz Jéssica Sales.

O secretário Rogério Abdala se comprometeu em avaliar a possibilidade de ampliar as vagas no Programa Mais Médicos para o Acre. O rompimento do acordo entre Cuba e Brasil poderá viabilizar a alocação de mais médicos brasileiros ao Programa.

“Apesar do Ministério da Saúde não ter oficializado ainda, o rompimento é quase certo. Isso poderá possibilitar o ingresso de jovens brasileiros formados em medicina. Essa foi uma das sugestões que apresentamos a Rogério Abdala”, destaca Jessica.

De acordo com Jéssica Sales, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, teria informado que a suspensão do envio de profissionais cubanos ao Brasil para trabalhar no Mais Médicos não prejudica o programa.

Na última quinta-feira, Cuba anunciou que suspendeu o envio de 710 profissionais previstos para chegar ao país este mês. Segundo o ministro, esses profissionais serão substituídos por médicos brasileiros, já cadastrados no programa.

“O governo, através de nossas indicações vai abrir a possibilidade de contratação de médicos brasileiros para atuarem no Programa Mais Médicos está abrindo. Os jovens acreanos terão a oportunidade de trabalhar em seu Estado de origem”, finaliza Jéssica Sales.