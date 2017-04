Bombeiros encontram homem desaparecido há três dias na selva

Archibaldo Antunes Corresponde no Vale do Juruá

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do Vale do Juruá encontrou ontem, 17, por volta das 14h30, Claudemir Batista, de 45 anos. Ele estava perdido na floresta há três dias, depois de visitar a comunidade Tucurucá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações do comandante da corporação no município, capitão Rômulo Barros, o registro do desaparecimento de Claudemir foi feito por Sebastião Silva Sales, na noite de domingo.

Ontem, uma equipe formada pelo sargento Rogério e os soldados Silva Pinto e Giovani chegaram ao Ramal dos Caracas, onde caminharam mais de 3 horas dentro da mata. Com a ajuda de moradores da região, os bombeiros seguiram as pistas deixadas por Claudemir, até encontrá-lo com vida.

De acordo com relatos de conhecidos, Claudemir sofre de distúrbios mentais e já teria passado por outras situações semelhantes.

Ao ser encontrado, a vítima estava com boa aparência física, mas afirmava ter tido visões que o impossibilitaram de voltar para casa.

Claudemir teve de ser convencido a acompanhar a equipe de buscas. Ele portava uma espingarda calibre 16, que usava para caçar.