Associação nacional destaca organização de assembleia de árbitros no Acre

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:25:02

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) emitiu nota para destacar o trabalho dos acreanos na realização da 43ª assembleia da categoria, que reuniu árbitros e desportistas de várias regiões do Brasil na semana passada em Rio Branco. “A 43ª Assembleia de Trabalho da ANAF foi um sucesso absoluto. Apesar da longa distancia que separa a bela capital do estado acreano das demais capitais do país, tivemos uma boa participação, com representantes de vários estados e do Distrito Federal”, diz a nota que inicia com um “obrigado, Acre”.