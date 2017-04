Alerta: Polícia Civil abre inquérito para investigar jogo da baleia Azul em escolas de Rio Branco

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:08:45

O delegado Rêmulo Diniz, informou durante uma entrevista na tarde desta segunda-feira (17), que abriu um inquérito para investigar autores do jogo da Baleia Azul que já fez sua primeira vítima no Acre. A jovem, estudante de uma escola do bairro Xabier Maia, como manda as regras do jogo, não chegou a se matar, mas teria tentado contra a própria vida no último domingo (16).

De acordo com o delegado, a família procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A jovem chegou a fazer exame de corpo delito e um inquérito foi aberto para dar inicio as investigações.

Durante uma conversa em um grupo de whatsapp da escola, a adolescente mostra imagens do braço cheio de cortes já suturados após procedimentos em um hospital e afirma aos colegas, ter tentado contra a vida em decorrência do jogo Baleia Azul.

O objetivo da polícia a partir de agora é descobrir quem é o administrador do grupo da baleia azul que incentivou a jovem a tentar do suicídio através do desafio.

“Já existe uma investigação nacional sobre os casos que vem acontecendo no Brasil e aqui no Acre, após o registro dessa ocorrência, abrimos um inquérito para chegar até o autor do crime dessa incitação ao suicídio. Caso identificado, sendo do estado ou de qualquer parte do país, será expedido um mandado de prisão e poderá ser preso a qualquer momento. O perfil dessas pessoas é o mesmo de um psicopata uma pessoa que sente prazer na dor alheia”, informou Remulo Diniz.