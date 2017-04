Acreano expõe mostra contra destruição da Amazônia em Manaus

Da redação ac24horas - 18/04/2017 08:15:35

O fotógrafo acreano Odair Leal é um dos convidados especiais na exposição ‘Amazônia – Os Extremos’, que reúne fotos e vídeos de doze profissionais da Amazônia. As imagens fazem uma alerta sobre a destruição da Floresta Amazônica causada pelos desmatamentos, queimadas e garimpos e estarão em cartaz até o dia 7 de maio, no Paiol da Cultura do Ciência, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus.