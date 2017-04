Vagner Sales confirma sua pré-candidatura ao Senado pelo PMDB

Da redação ac24horas - 17/04/2017 11:24:06

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales confirmou na manhã desta segunda-feira (17), que é pré-candidato ao senador pelo PMDB. Sales espera apenas o aval da executiva estadual de seu partido para buscar apoio de lideranças de várias localidades do Estado. “Não estou dividindo a oposição. Minha pré-candidatura é uma opção por um político que já fez e pode fazer muito mais pelo povo do Acre”, diz Vagner Sales.

O peemedebista afirma que não vai entrar no debate sobre o número de candidaturas pelo bloco de oposição. Para ele, todos os partidos têm o direito de apresentar suas pré-candidaturas. “Isso não pode ser considerado um sinal de desunião. Precisamos respeitar o direito democrático de cada um colocar seu nome para apreciação da militância partidária e busca de musculatura para candidatura”, enfatiza Sales.

Com o pé na estrada desde o final de seu mandato de prefeito, Vagner Sales informa que vem realizando visitas e conversando com lideranças políticas das comunidades do interior do Acre. “A melhor maneira de saber se seu nome tem aceitação é oferecendo exemplos concretos das suas conquistas e realizações. Acredito que as exigências da vaga de senador se encaixam no meu perfil político”, ressalta o peemedebista.

Vagner Sales pode ser considerado um forte candidato no contexto estadual, já que conseguiu ajudar a eleger seis prefeitos, dezenas de vereadores e conta com a simpatia e o apoio dos cardeais do PMDB em nível nacional. Algumas lideranças de oposição acreditam que as eleições municipais fortalecerem a base políticas de Sales e credenciaram o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul para as eleições gerais 2018.

“Enquanto alguns preferem os ataques em forma de debate, eu estou conversando com a população. Procuro mostrar o que fiz e o que ainda posso fazer pelo desenvolvimento de nossas cidades e a inclusão das camadas mais carentes. Sempre trabalhei pensando no povo. Minha pré-candidatura não é um projeto pessoal. Ela nasce das necessidades que de cada comunidade de nosso Acre”, acrescenta Sales.

Questionado se ele acredita ser o melhor nome para entrar numa disputa pela oposição, Vagner foi enfático: “Alguns diriam que eu não sou bom demais, que não estudei demais, mas me preparei, tenho as habilidades, conhecimento e experiência necessários para ser senador. Conheço o Acre e os caminhos de Brasília para fazer um bom mandato e corresponder as expectativas dos acreanos”, afirma Vagner Sales.