Reunião da bancada federal com prefeitos do Acre é marcada por reclamações sobre cortes

Da redação ac24horas - 17/04/2017 16:50:26

A bancada federal do Acre esteve reunida nesta segunda-feira, 17, com os prefeitos e representantes dos 22 municípios do Estado para tratar da distribuição dos recursos por município da emenda de bancada para recuperação de ramais. O encontro aconteceu no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e contou com a presença do coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão (PSD), e os deputados Alan Rick (PRB), César Messias (PSB), Léo de Brito (PT), além do diretor do Deracre, Cristovam Moura.

No início da reunião, os parlamentares fizeram pronunciamentos explicando os esforços que fizeram para destinar recursos para a infraestrutura de ramais e lamentaram o contingenciamento do governo federal que inicialmente investiria R$ 154 milhões, mas depois dos cortes, disponibilizará apenas R$ 73 milhões.

O diretor do Deracre, que será o destinatário dos recursos, também criticou o corte agudo levado a efeito pelo Governo Temer e fez uma apresentação ponderada sobre a proposta de distribuição dos investimentos, por município, elaborada em conjunto com a Amac, tendo por base critérios técnicos e objetivos.

Foram priorizadas as áreas que contam com maior densidade demográfica, produção, ensino rural e acesso a unidades básicas de saúde, assim como foi considerada a existência de investimentos nos municípios por outras fontes.

O diretor pediu aos prefeitos, ainda, que procurem os STRs e associações rurais de cada município para elaborar suas propostas baseadas nos recursos que lhes serão destinados por meio da emenda.

O coordenador da bancada e o diretor do Deracre esclareceram as dúvidas dos prefeitos, que saíram ciente que os recursos serão liberados apenas em 2018.

Os prefeitos pediram ajuda do Deracre e do Incra para realizar a manutenção de ramais este ano, por meio de parcerias com as respectivas prefeituras. Ao final, houve o encaminhamento de pedido de reunião com o governador Sebastião Viana, que deverá ocorrer ainda na noite de hoje, para tratar do tema.