Primeira corrida do ano no Acre encerra inscrições na sexta, dia 21

Da redação ac24horas - 17/04/2017 13:56:39

Terminam na próxima sexta-feira, dia 21, as inscrições para a primeira corrida de rua do ano, promovida pela cooperativa de crédito Sicoob Acre. A prova ocorre no dia 29 de abril, com largada às 8 horas, em frente à sede da instituição, na Avenida Brasil, Centro de Rio Branco (AC). As inscrições custam R$ 40,00. Idosos pagam apenas R$ 20,00.

A competição, que segue as normas da Federação Acreana de Atletismo (FACAt) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), terá a participação de atletas do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Além disso, a prova será totalmente cronometrada de forma eletrônica, como as grandes corridas realizadas pelo Brasil.

Os interessados podem se inscrever diretamente pela internet, através do site www.centraldacorrida.com.br/corridasicoobacre. Basta fazer um simples cadastro, podendo utilizar o facebook para preencher algumas das informações. Haverá dois percursos: 10 km e 3,5km. Os pagamentos podem ser feitos em boleto ou cartão.

A 1ª Corrida Sicoob Acre abre o calendário anual e já valerá para o Ranking De Corredores de Rua do Acre elaborado pela FACAt. Vale lembrar que haverá premiação em dinheiro para os homens e mulheres, sendo eles cooperados ou não da instituição. Todos vão receber uma camisa personalizada.