Presidente da Câmara da capital, Manuel Marcos visita Centro de Saúde Mário Maia

Da redação ac24horas - 17/04/2017 15:35:52

O presidente da Câmara, Manuel Marcos (PRB), esteve realizando na manhã desta segunda-feira, 17, agenda institucional, visitando o Centro de Saúde Mário Maia. Durante a visita foi apresentado ao presidente as dificuldades que a unidade vem enfrentando, no que se refere ao atendimento ao público.

Segundo a coordenadora do Centro de Saúde, Edinéia Paro, é de total relevância a visita do presidente na localidade. “A vinda do presidente aqui é muito importante, pois desde a época em que estou aqui à frente da administração, ainda não tínhamos recebido a visita da Câmara, seja através do presidente ou vereadores, vejo que através dessa visita ele vai estar vendo as problemáticas da unidade e estará dando os encaminhamentos necessários, no intuito de melhorar os serviços”, encerrou.

Na oportunidade o presidente colocou a Câmara à disposição para atender as demandas do Centro de Saúde.

“Nosso objetivo é aproximar a Câmara Municipal da comunidade, queremos poder contribuir com as instituições públicas, assim deixando a Câmara a disposição para as demandas da população riobranquense”, encerrou.

Ainda dentro de sua agenda externa o republicano esteve juntamente com sua equipe realizando uma agenda parlamentar na Rua Tarauacá, Bahia Nova (Sobral), onde ouviu os moradores da localidade, que estiveram solicitando acessibilidade para cadeirantes, iluminação pública, entre outras demandas.