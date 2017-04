Paul McCartney negocia show na Arena da Amazônia, em Manaus, para outubro

Da redação ac24horas - 17/04/2017 10:37:52

O ex-beatle Paul McCartney está em negociações para se apresentar em Manaus em outubro deste ano. A confirmação foi dada pelo secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, que administra a Arena da Amazônia.

A intenção da equipe do músico inglês é que ele se apresente no palco amazônico da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, em outubro. Apesar de não haver uma confirmação oficial – o que só deve acontecer após a negociação completa da turnê brasileira -, a vinda do astro da música mundial é vista com otimismo pelo secretário. “Estamos correndo atrás das exigências feitas por eles para fazer acontecer”, afirmou Fabrício Lima.

De acordo com o secretário, as equipes responsáveis pela turnê brasileira de McCartney já vieram a Manaus duas vezes – a última há cerca de um mês. O homem de frente da negociação é Luiz Oscar Niemeyer, da empresa Plan Music, responsável por trazer os shows de Paul para o Brasil entre 2010 e 2014, além de organizar o show dos Rolling Stones na Praia de Copabacana, em 2006, entre outros.

“Eles ficaram encantados com a Arena da Amazônia”, afirmou Fabrício, ressaltando que a realização do festival sertanejo Villa Mix, em maio passado, na Arena, serviu de portfólio para o estádio, que mostrou capacidade técnica para receber as estruturas necessárias para um grande show.

Um fator a ser levado em consideração pelos fãs de Paul McCartney no Amazonas é a predileção do artista em passar por diferentes cidades em vindas para o Brasil. Em 2010, ele se apresentou em São Paulo e Porto Alegre. Em 2011, ele foi ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele se apresentou em Recife e Florianópolis. Já em 2013, o músico britânico se apresentou em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza. Na última vinda ao Brasil, em 2014, ele passou por Cariacica (ES), Brasília e retornou a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

A turnê brasileira para o mês de outubro já havia sido apurada pelo jornalista José Norberto Flesch, do jornal Destak. Conforme o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, uma das cidades que deve receber a turnê brasileira neste período é Salvador, na Bahia, o que seria mais um indício de que o músico vem buscando cidades diferentes para suas apresentações.

Primeiro grande show internacional

Pensada desde sua concepção como uma arena multiuso, a Arena da Amazônia agora precisa dos shows como fonte de renda desde que a venda de mando de campos no Campeonato Brasileiro de futebol foi proibida. Sem essa arrecadação, eventos como shows e formaturas – como a realizada no mês passado – acabam se tornando importantes para manter o estádio.

E trazer astros de renome internacional pode se tornar mais comum no futuro, uma vez que a empresa de Luiz Oscar Niemeyer é responsável por agenciar outros artistas no Brasil, como Maroon 5 e Red Hot Chilli Peppers, que se apresentam no Rock In Rio em setembro deste ano. Foi a própria PlanMusic que chegou a cogitar, em 2013, incluir Manaus na turnê que Elton John faria no ano seguinte no País. No entanto, não houve acordo e Manaus acabou de fora da programação.