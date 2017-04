Na estréia de Artur Oliveira, Plácido de Castro derruba o Galvez

Jairo Barbosa - 17/04/2017 07:17:39

Muitas faltas, duas expulsões e reclamação generalizada contra a arbitragem marcaram a partida entre Plácido x Galvez.

O time do Abunã estreava no banco de reservas o treinador Artur Oliveira que saiu do confronto comemorando a vitória.

Brenner, aos 36 minutos do 1º tempo, marcou o único jogo da partida que teve mais de 40 faltas cometidas.

A vitória colocou o Plácido na 3ª posição com três pontos e na briga pelo título do returno.

O Tigre tem novo compromisso na próxima quarta feira (19) quando encara o Atlético na briga direta pela liderança. O Galvez folga na rodada.