Jovem fica ferido durante salto de tirolesa em Rio Branco; amigos pedem doação de sangue

Da redação ac24horas - 17/04/2017 10:25:36

O jovem atleta Denis Santos, de 27 anos, ficou gravemente ferido após se desequilibrar e cair enquanto fazia tirolesa, uma espece de escalada utilizando cordas de aço. Agora, internado no Pronto Socorro de Rio Branco, o rapaz precisa urgentemente de sangue B+. Para isso, os amigos lançaram uma campanha nas redes sociais apelando doações à sociedade.

Segundo Italo Sousa, amigo de Denis, as informações sobre o acidente ainda são desencontradas. “Eu não estava na cidade, então não possa dar muitas informações. Mas ele se desequilibrou e caiu. Parece que a corda dele ficou presa, ele soltou e acabou caindo. Ainda estamos tentando entender”, limitou-se a dizer.

As doações podem ser feitas no Hemoacre, no Bosque, em nome de Denis. Quem tiver interesse e precisar de auxilio para o transporte até o hemonúcleo de Rio Branco pode entrar em contato pelos telefones (68) 9 9938-0011, 9 9228- 1313 ou 9 9209-0242. Em todos, os doadores podem falar com Larissa ou Italo.